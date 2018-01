Nokia vai vender publicidade móvel Nem só de Google e Yahoo vive a publicidade móvel, mas de toda empresa que buscar uma fatia desse mercado. É esse o credo que está levando a fabricante finlandesa de celulares Nokia a abrir um braço operacional dedicado exclusivamente à publicidade em celulares e smartphones. Ainda é um mercado pequeno, incipiente e impreciso (as estimativas mais otimistas relativas ao ano passado situam o mercado mundial em US$ 400 milhões), mas que pode ser um bom gerador de receitas no futuro. A iniciativa da empresa no setor tem dois produtos: o Nokia Ad Service e o Nokia Advertising Connector. O primeiro permite o controle de campanhas móveis, banners interativos, com controle de relatórios de acesso e poderá funcionar em conjunto com aparelhos de todas as marcas (não só da Nokia), e terá como usuários operadoras, provedores de conteúdos e agências de publicidade. Já o segundo pacote é voltado para empresas de mídia e de internet que têm equipes próprias para vendas de anúncios. Os primeiros testes serão feitos em Paris e o lançamento global das aplicações deve acontecer em escala global a partir do segundo semestre deste ano.