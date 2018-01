Nokia vê venda de smartphone crescer devido a iPhone

A Nokia assistiu a um aumento das vendas de smartphones - misto de celular e computador de mão - no Brasil entre maio e julho e acredita que o movimento foi propiciado por um "excesso" de informações sobre o iPhone da Apple, além da expectativa gerada pela chegada do aparelho no Brasil. Segundo Almir Luiz Narcizo, presidente da Nokia no país, "os smartphones eram 4 por cento das vendas totais no Brasil, mas saltaram, em dois meses, para 10 por cento", disse ele, em encontro com jornalistas nesta quinta-feira. "No caso da Nokia, os modelos premium chegaram a responder por 20 por cento das vendas, um número que nunca tínhamos atingido antes", disse ele. Na sua avaliação, a grande expectativa gerada pelo lançamento do iPhone, em julho, nos Estados Unidos, seguida pela ansiedade para que o modelo fosse lançado no país voltaram os olhos do consumidor para esse tipo de aparelho. Dessa forma, o executivo acredita que todos os fabricantes que já tinham modelos considerados como smartphones se beneficiaram do momento. A Nokia, maior fabricante mundial de celulares do mundo, detinha 32 por cento das vendas de telefones móveis brasileiros em julho, segundo números da AC Nielsen informados por ela nesta quarta-feira. As operadoras Claro e Vivo já anunciaram acordos para vender o iPhone no país. O lançamento, segundo informações da Vivo, será na última semana deste mês.