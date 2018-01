Nokia vendeu 40 milhões de smartphones em 2006 A finlandesa Nokia vendeu 40 milhões de smartphones em 2006, segundo a empresa anunciou nesta segunda-feira dia 8. Segundo a empresa, já foram vendidos 850 milhões de aparelhos celulares em todo o mundo. Segundo o CEO da empresa, o executivo Olli-Pekka Kallasvuo, no ano passado foram vendidos cerca de 90 milhões de smartphones em todo o mundo, na esteira dos aparelhos convergentes que reúnem funções multimídia como o download e exibição de música e vídeos, além do acesso móvel à internet. Com isso, a empresa domina cerca de 44% do mercado mundial de smartphones. O executivo também afirmou que este mercado deve crescer de forma surpreendente neste ano, chegando a 250 milhões de unidades vendidas até 2008. "Dispositivos dedicados estão se tornando menos atraentes. Além disso, os dispositivos convergentes estão tomando seu lugar com mais versatilidae e facilidade de uso", disse o executivo durante o CÊS - Consumer Electronics Show, feira de tecnologia que acontece nesta semana em Las Vegas, nos EUA.