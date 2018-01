Nomeação de Aguiar para Anatel resgata redução de tarifas em telefonia O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou Plínio de Aguiar Júnior para a presidência da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). A nomeação foi publicada hoje no Diário Oficial da União. O mandato é até 31 de dezembro deste ano, de acordo com o decreto. Plínio já é conselheiro da agência e ocupou interinamente a presidência do órgão, de novembro do ano passado, quando terminou o mandato de Elifas Gurgel do Amaral, até o início do mês passado. A nomeação de Plínio representa uma vitória da ala sindical, principalmente da Federação Interestadual dos Trabalhadores em Telecomunicações (Fittel), que é presidida por José Zunga, do PT de Brasília, e amigo de Lula. A idéia do ministro das Comunicações, Hélio Costa, era nomear interinamente o conselheiro José Leite Pereira Filho, que já havia sido eleito pelo Conselho Diretor da Anatel como presidente substituto. Paralelamente o PMDB indicaria um nome para ser o presidente efetivo. O partido estava considerando dois candidatos: os engenheiros César Rômulo Silveira Neto e o Ambire Gluck Paul. Como ainda há uma vaga de conselheiro na Anatel, o PMDB poderá indicar um dos nomes que, num eventual segundo mandato de Lula na Presidência da República, poderá assumir o comando da Agencia. Direção O ministro das Comunicações, Hélio Costa, disse que a decisão de nomear o conselheiro Aguiar foi tomada para que a Agência possa retomar seus procedimentos administrativos. A Anatel estava há um mês sem presidente e essa vacância estava impedindo inclusive a entrada em vigor da redução das tarifas da telefonia fixa local. Segundo o ministro, a decisão foi pela continuidade, já que Plínio ocupou interinamente o comando do órgão, de novembro do ano passado, quando venceu o mandato de Elifas Gurgel do Amaral, até junho deste ano, quando expirou o mandato de Plínio como presidente substituto. "O mais fácil, o mais simples e o mais objetivo seria a continuidade", disse o ministro em entrevista coletiva, por meio de teleconferência. Hélio Costa está em Belo Horizonte, onde deve permanecer até segunda-feira. Tarifas Com a definição do nome do presidente da Anatel, em breve entrará em vigor a redução de 0,5% nas tarifas da telefonia fixa, aprovada pela agência na última quarta-feira. A vigência da redução da tarifa depende da assinatura do presidente do órgão. Depois da publicação do ato no Diário Oficial da União, as empresas de telefonia precisam publicar, durante dois dias consecutivos, nos jornais de grande circulação das regiões que atual, as novas tarifas de telefonia, para que os novos preços entrem em vigor.