Nora mandou matar sogro por herança, diz polícia de SP

A Polícia Civil de Dracena (SP) concluiu que a morte do empresário Sérgio Cavalari Perez, assassinado a tiros em 5 de janeiro, foi resultado de um plano de sua nora Joseane Ferreira Alvez Perez, casada com Fabiano, um dos filhos da vítima. A mulher, que também desejava matar a sogra e o cunhado, queria ficar com a herança do sogro, dono de duas lojas de móveis e eletrodomésticos. Ela tramou o assassinato com o amante, o pai-de-santo Sebastião Amaro dos Santos, a quem entregou R$ 40 mil para ele contratar os matadores. O dinheiro era da vítima. Santos contratou Renato Nogueira e João Manoel da Silva. "O Renato atirou no Sérgio, o João atirou no Evandro (filho de Sérgio)", disse o delegado Dirceu Urdiales, diretor do Deinter 8 (Polícia do Interior). Ao depor, Joseane deu outra versão: contou que o sogro sabia de seu romance e, por isso, planejou o crime. "O Sérgio foi vítima de uma trama diabólica de traição e ambição desmedida", disse o policial. Os três estão presos no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Caiuá. Joseane foi para a Cadeia Pública Feminina de Tupi Paulista.