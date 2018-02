Noriega volta ao Panamá para cumprir pena

Noriega, que está com 77 anos, foi derrotado por uma invasão dos Estados Unidos em 1989 e já tem passado as últimas décadas atrás das grades, primeiro na Flórida e depois na França, logo após ser processado por narcotráfico e lavagem de dinheiro quando estava no poder.

Um general do Panamá e um médico fazem parte da equipe que acompanha Noriega no voo que o leva de volta ao país. O ex-homem forte deve chegar ao seu destino na tarde deste domingo.

É pouco provável que a volta de Noriega tenha um impacto significativo no Panamá, que vem vivendo um "boom" econômico nos últimos anos. Boa parte das atenções sobre Noriega estará centrada sobre se revelará seus segredos mais obscuros da ditadura, incluindo as mortes não contabilizadas e desaparecimento de cerca de 100 pessoas entre 1968 a 1989.

Noriega foi condenado à revelia por três casos de homicídios, entre eles o de Hugo Spadafora em 1985, um médico que revelou a ligação do ex-ditador com o narcotráfico. Ele foi condenado a 20 anos por cada caso e cumprirá a pena ao mesmo tempo.