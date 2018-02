Norte-americana Steris busca reduzir impostos com compra da britânica Synergy Health

A Steris disse que vai criar uma nova empresa no Reino Unido para realizar a aquisição, juntando-se a uma crescente lista de empresas dos Estados Unidos que estão tentando reduzir seus encargos fiscais transferindo seu domicílio corporativo.

A nova empresa deverá arcar com uma alíquota efetiva de impostos de cerca de 25 por cento a partir do ano fiscal que começa em 1o de abril, disseram as companhias em uma declaração conjunta nesta segunda-feira.

A taxa efetiva de imposto da Steris para 2013/14 foi de 31,3 por cento.

A busca por menores encargos fiscais em países como a Irlanda e a Grã-Bretanha levou pelo menos 10 companhias norte-americanas a tentar as chamadas "inversões fiscais" neste ano.

Mas a estratégia atraiu a ira de políticos e reguladores dos EUA, resultando em uma repressão pelo Tesouro dos EUA no mês passado.

A Steris está oferecendo aos acionistas da Synergy 439 pences por ação em dinheiro e 0,4308 ação na nova empresa por cada papel detido. As empresas disseram que o negócio avalia a Synergy em 19,50 libras por ação, um prêmio de 39 por cento sobre o fechamento do papel na sexta-feira.

Os acionistas da Steris deterão 70 por cento da companhia combinada, com os acionistas da Synergy respondendo pelo restante. A nova empresa deverá ter uma receita de cerca de 2,6 bilhões de dólares e 14.000 funcionários em 60 países.

A expectativa é que o acordo esteja totalmente fechado até março de 2015, sendo que as ações da nova companhia serão listadas na bolsa de Nova York.

(Por Roshni Menon e Ankur Banerjee em Bangalore)