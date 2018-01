Norte-americano é preso por fotografar calcinhas com celular Issoufou Idrissa, um jovem de 24 anos que mora em Long Beach, sul de Los Angeles, foi condenado a 90 dias de prisão por tirar fotografias da roupa íntima de mulheres colocando a câmera do seu celular embaixo da saia de estudantes californianas. Segundo a Justiça, Idrissa é um "perverso" reincidente e "especializado", pois em 2005 foi surpreendido em três ocasiões quando tentava furtivamente fotografar sob as saias das estudantes. A primeira vez que se apresentou ante o juiz para responder a uma acusação de abuso sexual, em novembro do ano passado, tentou abordar de maneira grossa uma das advogadas dentro do tribunal. O episódio custou ao jovem outra acusação, a de agressão sexual, que somada às anteriores o condenou a três meses de prisão. No entanto, Idrissa poderá diminuir a pena para 60 dias se fizer "trabalhos comunitários" nas ruas da Califórnia. O jovem também foi condenado a uma pena suplementar de três anos em liberdade vigiada. Além disso, deverá fazer terapia e seu nome aparecerá na lista de delinqüentes sexuais.