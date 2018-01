Norte americano paga US$ 300 no laptop de US$ 100 O norte americano Mike Liverlight quer pagar US$ 300 pelo laptop de US$ 100 que está sendo desenvolvido pela ONG OLPC (One Laptop Per Child). O que parece ser uma demonstração inequívoca de um péssimo comprador, na verdade é uma ação de apoio ao projeto, que é chefiado pelo fundador do MediaLab do MIT, Nicholas Negroponte. É que Liverlight só fará a compra se encontrar outras 100 mil pessoas dispostas a fazer o mesmo. A idéia é que o dinheiro excedente seja usado para financiar a compra de computadores que serão doados para crianças em países em desenvolvimento. Ele até montou um site, o PledgeBank, onde está listando pessoas interessadas em apoiar o projeto. O endereço coletará voluntários até o dia 31 de outubro. Até o momento, 2400 pessoas já haviam aderido à idéia. O Brasil está entre os países interessados no portátil como instrumento para a inclusão digital.