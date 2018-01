Norte-americano vence novamente em campeonato de torpedos Ben Cook, um jovem de 18 anos do estado de Utah, nos EUA, é o melhor no mundo em enviar mensagens SMS. Ele venceu novamente um concurso em que foi capaz de escrever uma mensagem de texto de 160 caracteres em um celular, no menor tempo possível: 42 segundos. A frase? "The razor-toothed piranhas of the genera Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality they seldom attack a human", algo como ´As piranhas com dentes serrilhados do gênero Serrasalmus e Pygocentrys são os mais ferozes peixes de água doce no mundo. Na verdade, elas raramente atacam um humano´. No concurso patrocinado pela empresa Jump Mobile, Cook recuperou o título de ´teclado mais rápido´, que havia perdido para um jovem de Cingapura no ano passado (ele já havia vencido o concurso em 2004). A marca será submetida ao livro Guinness de recordes.