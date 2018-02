Norte-americanos devem gastar US$7,4 bi com Dia das Bruxas neste ano, diz estudo

Em Naperville, nos arredores de Chicago, as decorações ficaram tão elaboradas que Annette Wehrli decidiu montar um tour.

O Tour de Naperville, de Wehrli, que faz passeios por decorações de Natal há 19 anos, colocou o chamado Halloween no calendário após a sugestão de moradores da ampla classe-média alta dessa cidade de 200 mil habitantes.

O passeio, que custa 15 dólares por pessoa, é encerrado na rua Conan Doyle, onde a casa de Nick Thomas mostra um apocalipse zumbi no gramado e um show de luzes com direito a crânios cantantes que se tornaram uma sensação no YouTube.

“Quando as luzes se acendem você consegue vê-las do espaço”, disse Thomas, de 60 anos, que começou a decorar sua fachada há 20 anos, quando seus filhos eram pequenos.

Ele tem bastante companhia, embora não na mesma escala.

Cerca de metade dos consumidores planejam decorar suas casas ou quintais todos os anos, e os gastos nacionais com o Halloween em 2014 devem chegar a 7,4 bilhões de dólares, perto do recorde, de acordo com uma pesquisa da Federação Nacional do Varejo.

“Eu sou o único doido que faz tudo isso”, disse Thomas, apontando para uma floresta de monstros gigantes, vampiros, túmulos, abóboras, cadáveres e zumbis.

Thomas e seu antigo vizinho, o engenheiro civil Steve Jandick, de 25 anos, passam todos os meses de setembro montando a atração e se preparando para os milhares de visitantes.

Thomas, chefe do departamento de artes e humanidades de uma faculdade próxima, também aceita doações para a GiGi's Playhouse, que ajuda adultos e crianças com Síndrome de Down.

A mesma rua tem decorações mais simples, mas proprietários que quiserem podem virar verdadeiros profissionais.

Derek Norwood, dono da loja de decorações Holiday Creations Pro, recebeu sua primeira encomenda há nove anos, e, neste ano, já instalou 40 grandes painéis de luz de Halloween na área de Chicago.

Ele cobra de clientes iniciantes uma média de 2.500 dólares por produtos e instalação, enquanto aqueles que já são clientes pagam 800 dólares para remontagem. Após o Halloween, é hora de se preparar para o Natal.