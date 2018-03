Norte e Nordeste devem voltar a ter chuva forte hoje

Na faixa litorânea entre Santa Catarina e São Paulo, o dia ficará nublado com chuva isolada a qualquer hora do dia devido aos ventos úmidos vindos do mar. Do leste de Santa Catarina ao sul do Rio a nebulosidade estará variável e há pequena possibilidade de pancadas de chuva de forma bem localizada no leste catarinense. Pequena possibilidade de pancadas isoladas de chuva entre a região central de Minas, sul de Goiás, do Mato Grosso, extremo norte de Mato Grosso do Sul, norte do Rio e centro-sul do Espírito Santo.

Nas demais áreas da Região Sul, Sudeste e em grande parte do Mato Grosso do Sul, haverá predomínio de sol. Chance de nevoeiro ao amanhecer no centro-oeste do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, faixa central do Paraná, de São Paulo e sul de Minas. As temperaturas estarão estáveis no País.