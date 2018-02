Norte e Nordeste devem voltar a ter chuvas hoje Quase todo o País deve ter chuvas hoje, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Os temporais já afetaram mais de um milhão de pessoas pelo País neste ano, segundo balanço da Defesa Civil. Os Estados do Norte e Nordeste, os mais atingidos pelas fortes chuvas no ano, voltam a ter temporais hoje. Áreas de instabilidade continuam atuando nas regiões Norte e Nordeste e no oeste e norte da região Centro-Oeste. Novamente poderá chover localmente forte nestas áreas. No litoral leste do Nordeste, o constante transporte de umidade do oceano causa chuvas ao longo do dia.