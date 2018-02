Norte e Nordeste devem voltar a ter chuvas hoje As condições de tempo favoráveis à ocorrência de pancadas de chuva continuam em grande parte do Norte e Nordeste do País e no noroeste de Mato Grosso hoje, de acordo com previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC). Os locais que devem ser mais atingidos são o centro-norte do Pará, o Maranhão, o Piauí, o Ceará, o Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, Pernambuco e litoral norte da Bahia, onde as pancadas de chuva poderão ser mais intensas, o que poderá causar transtornos à população das áreas atingidas. Chuvas já deixaram milhares de desabrigados e provocaram mortes nesses Estados nas últimas semanas.