Nortel lança roteadores seguros com suporte a convergência Quando a fabricante de equipamentos de comunicações Nortel adquiriu a Tasman, a idéia era adicionar produtos para pequenas e médias empresas ao portfólio da companhia. Após consumar uma transação estimada em US$ 100 milhões, a empresa lançou hoje, no Brasil, sua nova linha de roteadores com foco em empresas de médio porte e com recursos avançados de segurança. Incorporados à linha Secure Router da Nortel, os equipamentos atenderão a empresas do SMB que querem segurança e boa performance. "Os equipamentos apresentam uma taxa de entrada e saída de dados elevada, o que permite seu uso associado a aplicações de vídeo ou voz sobre IP", explica Alex Pierson, vice-presidente global de segurança da Nortel. Os produtos que serão comercializados no Brasil são o Nortel Security Router série 1000 e Nortel Security Router série 3000, ambos com várias possibilidades de configuração e preço inicial em torno de US$ 2500. "Estes novos roteadores atenderão às demandas dos clientes que queriam produtos mais integrados", diz Pierson. Os novos equipamentos serão distribuídos no Brasil pela Westcom e Anixter, que contam com uma rede de 120 integradores que atendem a todos os estados do Brasil.