Nortel negocia potenciais aquisições A Nortel Networks começou negociações com potenciais alvos de aquisição no momento em que a maior fabricante de equipamentos de telefonia da América do Norte busca expandir seu alcance, afirmou nesta quinta-feira o presidente-executivo da companhia, Mike Zafirovski. "Nós estamos fazendo muitas análises internamente sobre como crescer com a empresa organicamente e começamos discussões recentemente com as companhias em que acreditamos para acrescentar à nossa trajetória de crescimento", disse Zafirovski em entrevista à Reuters. "Estamos confiantes de que poderemos integrar outras atividades com sucesso se o preço for apropriado", disse. Ele deu poucos detalhes sobre o tamanho ou o escopo de qualquer compra que desperte o interesse da Nortel, que tem sede em Toronto, no Canadá. O executivo declarou estar confortável em fazer a Nortel se expandir por meio de aquisições. No entanto, a empresa tem se preocupado mais recentemente com a reestruturação de seus negócios. Nos últimos tempos, fabricantes de equipamentos de telecomunicações fizeram esforços de consolidação, levando alguns analistas a especularem que a Nortel poderia ter de seguir esse caminho para competir com eficiência. Em maio, surgiram informações de que a Nortel estava em negociações para assumir a fabricante norte-americana de equipamentos de comunicação Avaya, mas nenhum acordo se materializou. Também nesta quinta-feira, a Nortel informou que teve prejuízo no segundo trimestre, devido a vendas menores que as esperadas e encargos de reestruturação, além de itens extraordinários que afetaram o resultado.