Nortel precisa de mais tempo para reformulação, diz auditor

A Ernst & Young, empresa apontada pelo tribunal para monitorar o processo de recuperação da Nortel, afirmou em relatório ao tribunal superior de Ontário que a companhia precisaria de "prazo adicional significativo" para reformar suas operações.

A Nortel solicitou que o tribunal prorrogue a audiência quanto à sua concordata de 1 de maio para 30 de julho, de acordo com o relatório datado da sexta-feira.

O texto também se refere à demissão de 3,2 mil funcionários pela empresa no final de fevereiro como "primeira fase" na redução mundial de quadros, o que sugere que novos cortes são iminentes.

O relatório aponta que o saldo de caixa consolidado da Nortel era de 2,6 bilhões de dólares em 11 de abril, e prevê que a empresa terá desembolsos líquidos de 56 milhões de dólares, desse total, entre 12 de abril e 11 de julho.

Os monitores acrescentaram que a empresa, a maior fabricante de equipamentos para redes de telefonia da América do Norte, fez progressos na redução de seu consumo das reservas de caixa, e que está trabalhando em uma estratégia imobiliária e plano de reestruturação "abrangentes".

A Nortel pediu proteção à falência em janeiro deste ano. Desde então, há especulação generalizada entre os analistas e na mídia de que a empresa pode ser vendida aos pedaços, em lugar de reorganizada como uma entidade integrada.

As fontes dizem que rivais da Nortel, entre as quais a Nokia Siemens Networks , abordaram o grupo canadense com ofertas por algumas das peças centrais de seus negócios, mas que até agora nenhum acordo se concretizou.