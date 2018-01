Nortel vende divisão de equipamentos 3G para Alcatel-Lucent Nem bem consolidou a unificação das operações entre Alcatel e Lucent, a empresa acaba de assinar um acordo para adquirir a divisão de equipamentos de telefonia celular de terceira geração (3G) da canadense Nortel Networks. O acordo, anunciando nesta semana, é estimado em US$ 320 milhões e envolve a venda da divisão de comunicação UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) para a Alcatel-Lucent. A transação firmada entre as duas companhias prevê a aquisição das linhas de produtos, patentes, unidades de produção e contratos já existentes com clientes da Nortel. O acordo, no entanto, ainda precisa ser aprovado por órgãos reguladores.