Noruega inaugura 'arca de Noé' para preservar sementes A Noruega inaugurou na terça-feira, sob uma montanha na região ártica, uma instalação destinada a proteger sementes de alimentos, um dos recursos mais preciosos da humanidade, contra possíveis desastres naturais. Escavada em uma montanha gelada a mil quilômetros do Pólo Norte, essa "arca de Noé" tem câmaras que permaneceriam congeladas por 200 anos mesmo caso o aquecimento global atinja o pior cenário previsto e se houver defeito no sistema artificial de refrigeração, segundo os responsáveis. O primeiro-ministro Jens Stoltenberg disse que a instalação preserva "os tijolos fundamentais da civilização humana", ameaçados por fatores como o aquecimento global, que põe em risco "a diversidade da vida que sustenta nosso planeta". A caverna, numa ilha do arquipélago de Svalbard, no extremo norte norueguês, serve de "backup" para sementes armazenadas em bancos genéticos de todo o mundo. Inicialmente, 100 milhões de sementes de mais de cem países foram enviadas para serem mantidas no local, que custou 10 milhões de dólares e armazena 268 mil amostras diferentes, cada uma de um campo ou fazenda. Há desde amostras de alimentos importantes da África e Ásia, como arroz, milho, trigo e sorgo, até variedades européias e sul-americanas de berinjela, alface, cevada e batata. "Teremos uma grande coleção [de sementes] aqui, uma das maiores do mundo, desde o dia da inauguração", disse à Reuters Cary Fowler, diretor do Fundo Global da Diversidade Agrícola, que financia as operações. Stoltenberg e a ambientalista queniana Wangari Maathai, Prêmio Nobel da Paz de 2004, colocaram a primeira caixa com sementes de arroz na câmara, durante cerimônia de inauguração da qual participou o presidente da Comissão Européia (Poder Executivo da União Européia), José Manuel Durão Barroso. "As condições aqui embaixo na gruta são perfeitas", disse Fowler dentro do túnel ligeiramente inclinado que leva até as três câmaras, onde podem ser armazenadas até 4,5 milhões de amostras, com um total aproximado de 2 bilhões de sementes. As sementes ali depositadas continuam sendo propriedade dos depositários, entre os quais há grandes bancos genéticos de países em desenvolvimento. Durante uma visita ao local na segunda-feira, o ruidoso equipamento de refrigeração tornava ainda mais gelada a primeira câmara a ser aberta. As sementes serão mantidas numa faixa de -18C a -20C. Nessas condições, segundo os realizadores, a cevada consegue sobreviver durante 2.000 anos, o trigo sobrevive por 1.700, e o sorgo poderia atravessar quase 20 milênios.