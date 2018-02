Noruega prende suspeitos de ligação com a Al Qaeda

Dois dos homens foram presos na região de Oslo, e a imprensa norueguesa disse que o terceiro é um residente na Noruega detido durante uma visita à cidade alemã de Duisburg.

"Acreditamos que este grupo teve contatos com pessoas do exterior que podem ser ligadas à Al Qaeda e às pessoas que estão envolvidas em investigações em outros países, entre eles os Estados Unidos e a Grã-Bretanha", disse Janne Kristiansen, chefe do Serviço de Segurança Policial.

Em Washington, uma fonte oficial norte-americana disse, sob anonimato, que o governo acredita que um agente da Al Qaeda, Saleh al Somali, havia se envolvido nesse planejamento antes de ser morto em um bombardeio na Ásia no fim de 2009.

Kristiansen não deu detalhes sobre o complô, nem mesmo qual país seria o alvo. A Noruega, que tem tropas no Afeganistão sob comando da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), nunca sofreu um atentado da Al Qaeda em seu território.

Um dos detidos é um cidadão norueguês de 39 anos de origem uigur, etnia islâmica que habita o oeste da China. Os outros são um cidadão iraquiano de 37 anos e um uzbeque de 31 anos, ambos residentes permanentes na Noruega.

(Reportagem adicional de Adam Entous, em Washington)