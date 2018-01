Nos EUA 13% acham difícil ficar longe da Web por muitos dias Pesquisadores norte-americanos realizaram um estudo com usuários da internet e descobriram que 68,9% era usuários regulares da internet. Outros detalhes revelaram um comportamento compulsivo em relação à Web. O levantamento, feito pela Escola de Medicina da Universidade de Stanford, revelou que 13,7% dos internautas acha difícil ficar longe da Web por mais que alguns dias; 12,4% disseram que ficam online por mais tempo do que pretendiam e 12,3% afirmaram que precisavam interromper o uso da rede. Outros detalhes do estudo mostram que pelo menos 8,2% usaram a internet como uma válvula de escape para problemas ou para aliviar estados de espírito negativos; e ainda que 5,9% acharam que seus relacionamentos sofreram com o excesso do uso da internet. Os pesquisadores também indicaram que é crescente o número de usuários de internet que apresentam um comportamento viciante em relação a seus hábitos online, que os aproximam de dependentes químicos ou com desordens compulsivas. Perfil A partir das entrevistas, os médicos construíram um perfil deste viciado: é homem, branco, tem formação superior, cerca de 30 anos de idade e gasta cerca de 30 horas por semana, sem necessidade específica, plugado na internet. Para realizar o levantamento, os pesquisadores entrevistaram 2513 adultos de várias regiões dos EUA, por telefone.