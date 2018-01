Nos EUA, 50 milhões lêem notícias na internet Um novo estudo da organização Pew Internet and American Life Project, que investiga hábitos digitais entre os norte-americanos, constatou que 50 milhões de pessoas nos EUA usam serviços online para acompanhar as notícias. E eles estão acompanhando os sites de empresas da mídia tradicional, como os canais online de grandes jornais. O estudo atribui parte desse crescimento se deve às conexões de banda larga, que apresentaram um crescimento significativo nos últimos quatro anos. Dentro do grupo de pessoas que se consideram usuários intensivos da Web, 71% consultam o noticiário online, enquanto 59% obtêm as notícias das estações de televisão locais. Pouco mais da metade recorre às notícias de rádios ou TVs de alcance nacional num dia comum e cerca de 40% recorrem a jornais locais. O relatório se baseou em entrevistas conduzidas em novembro e dezembro com 3011 americanos, sendo 1931 usuários da internet, sendo 1014 usuários de conexões de alta velocidade em suas residências. O estudo indica ainda que o impacto do noticiário online é maior entre os americanos adultos com menos de 36 anos com conexão de internet de alta velocidade em casa. Para os usuários mais velhos de banda larga, o noticiário online preenche ´lacunas noticiosas´ entre os hábitos de consumo de notícias já estabelecidos. Apenas 21% dos pesquisados apontou jornais de cobertura nacional como a fonte principal de informação, enquanto 43% se informam em jornais locais. A margem de erro da pesquisa é de 3%, para mais ou para menos. Uma versão completa do estudo pode ser baixada, gratuitamente, a partir do site do instituto.