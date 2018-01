Nos EUA, iPods já respondem por 73,7% do mercado A linha de tocadores digitais iPod, da Apple, ampliou a sua liderança no mercado norte-americano, onde já responde por 73,7% do mercado de players. Em um levantamento feito naquele país mostrou ainda que a empresa ampliou a diferença em relação ao segundo colocado, a SanDisk, que responde por 8,9% do mercado. Em terceiro lugar ficou a Microsoft, com a linha Zune, que respondeu por 2,3% dos tocadores digitais e à frente de outras empresas que atuam há mais tempo na área de tocadores, como a coreana Samsung.