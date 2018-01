Nos EUA, notebook é vendido a US$ 99 Não, não é o laptop de US$ 100 da ONG OLPC, do fundador do MIT, Nicholas Negroponte. A rede de varejo em produtos de informática dos EUA Circuit City, quer oferecer um laptop da marca Compaq (uma linha da HP) por US$ 299. Juntamente com o equipamento, serão oferecidos os ´rebates´, ou cupons de desconto. No mercado norte-americano, diferente do que acontece no Brasil, os consumidores não levam os descontos no caixa, mas precisam submeter dados pessoais e documentos como comprovantes de endereço para receber, em cheques ou vales-compra, o valor dos descontos. Os usuários do notebook em questão também precisam aceitar pagar uma assinatura de um ano da operadora Vonage para chegar ao mítico valor abaixo de US$ 100. O notebook da Circuit City, um Compaq Presario, usa um processador Celeron M 430, da Intel, traz drive gravador de CDs e DVDs, tela de 15 polegadas e 60 GB de disco. A máquina, atualmente, com rebates um ´rebate´ de US$ 280 na loja e um cupom no valor de US$ 100 que é remetido para os compradores via correio, tem seu valor rebaixado para US$ 499. É a mesma máquina que está à venda no site da BestBuy, também a US$ 499, mas só com um desconto de US$ 50 na compra de uma impressora e um brinde não especificado. Já na CompUSA, outra tradicional loja norte-americana, o portáti mais barato é o LifeBook N3511 da Fujitsu, com o Pentium M de 1.86GHz, 512MB de RAM e HD de 80GB e tela de 15 polegadas, cotado a US$ 299,98. Cupons O lado ´falso´ do desconto é que o usuário acaba pagando pelo laptop nas parcelas de uso do serviço de acesso. O esquema dos ´rebates´ também é utilizado pelo varejo norte-americano porque boa parte dos compradores acaba deixando de lado os descontos. Em alguns casos é preciso anexar cópias das notas fiscais, nome e endereço completos (só valem pessoas com domicílio nos EUA) por correio, em prazos que chegam a ser de apenas uma semana.