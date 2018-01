Nos EUA, surge phishing de áudio Os EUA registraram o primeiro caso de phishing scam, tipo de golpe eletrônico que visa capturar dados bancários do usuário. Só que em vez de vir num e-mail falsificando a aparência de sites, dessa vez foi uma mensagem de voz e uma unidade de URA (unidade de resposta audível), para capturar informações de correntistas. A vítima do ataque, que foi divulgada pela empresa de segurança Websense, foi o Banco Santa Barbara Trust, cujos correntistas receberam uma mensagem falsa com o assunto "Mensagem 156984 Confirmação dos Detalhes do Cliente (Santa Barbara Bank & Trust)". Em vez do usuário clicar em um endereço falso na internet, uma gravação pedia informações sobre o número da conta. A gravação diz o seguinte: ?Caro Cliente, Notamos que você vem enfrentando dificuldades para conectar-se ao Internet Banking do banco Santa Barbara Bank & Trust. Depois de três tentativas de acessar sua conta sem sucesso, seu Perfil Online no banco Santa Barbara Bank & Trust foi bloqueado. Isto foi feito para a segurança de suas contas e proteção de suas informações particulares. O banco Santa Barbara Bank & Trust está comprometido em garantir a segurança de suas transações online. Ligue para este número (1-805-XXX-XXXX) para verificar sua conta e sua identidade. Atenciosamente, Santa Barbara Bank & Trust Inc. Atendimento ao Cliente Online.? O banco já começou a avisar seus clientes reais sobre o problema. Investigadores do FBI, o equivalente à polícia federal nos EUA, ainda não conseguiram chegar aos suspeitos pelo golpe. Nos EUA, ataques semelhantes também têm acontecido envolvendo ligações por empresas de VoIP e usuários de provedores de internet. Segundo estimativas da empresa de pesquisas Gartner, as perdas com ataques de phishing custaram cerca de US$ 929 milhões aos norte-americanos só no ano passado.