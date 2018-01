Nos EUA, vendas de CDs caem, mas downloads disparam As vendas de álbuns de música digital cresceram 60% nos primeiros seis meses de 2007, mas não conseguiram compensar a rápida queda nas vendas de CDs, afirma a empresa de pesquisa Nielsen SoundScan. As vendas totais de CDs caíram 19,3%, para 205,7 milhões de unidades. Enquanto isso, as vendas de álbuns digitais avançaram para 23,5 milhões. A indústria fonográfica está tentando se adaptar à transição do CD para formatos digitais como o MP3. As vendas de CDs estão caindo mais rápido do que executivos e analistas do setor tinham previsto. As vendas de música digital são atualmente dominadas pela loja online da Apple iTunes, que alguns observadores do mercado afirmam que detém 70% de participação. A maior gravadora do mundo, a Universal Music Group, controlada pelo grupo francês de mídia Vivendi, detém a maior participação nas vendas digitais nos EUA, cerca de 27%, e quase 31,6% do mercado total de música.