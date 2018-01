Notas Musicais Radiohead divulga balanço de álbum A banda inglesa Radiohead divulgou na semana passada informações parciais sobre as vendas do álbum In Raibows, que, ao ser lançado pela web há um ano, chamou atenção porque o consumidor pôde escolher o quanto queria pagar pelo download. Segundo o grupo, o álbum arrecadou mais dinheiro do que seu trabalho anterior, Hail to the Thief. O preço médio pago e o valor total arrecadado não foram divulgados. O Radiohead também lançou o disco em CD e em uma caixa especial que incluía vinis e encarte. Fraunhofer lança site de busca de músicas O Mufin (abreviação de "Music Finder", ou "Buscador de Música" em português) é uma iniciativa do Instituto Fraunhofer – inventor do formato MP3 – similar às de outros portais como o Pandora. Ele promete encontrar músicas que soem similares entre si com uma tecnologia que analisa as características de cada faixa, além de relacioná-las para que o usuário possa descobrir novos artistas. Por enquanto, o serviço está em fase beta de testes (beta.mufin.com), mas já reúne quase 4 milhões de faixas. YouTube agora leva à Amazon e ao iTunes Em mais um movimento em sua cruzada para fazer dinheiro com seu serviço de vídeo, o YouTube inaugurou um novo sistema de parceria comercial. Agora, alguns clipes de músicas e trailers de filmes receberam botões que levam o usuário diretamente para lojas virtuais como a Amazon e o iTunes, da Apple. A idéia é estimular as pessoas a visitarem esses endereços e comprarem as músicas que estão vendo no YouTube. O portal do Google não divulgou qual a sua porcentagem sobre as vendas. Muxtape promete reabrir as portas O Muxtape (muxtape.com) é o mais conhecido serviço online para a criação das chamadas "mixtapes" – coletâneas de músicas organizadas por usuários. As faixas ficavam ordenadas em listas, e a proposta era promover novos artistas. O site foi fechado por processos movidos pelas gravadoras por quebra de direitos autorais, mas, em carta postada no site no final de setembro, Justin Ouellette – criador do Muxtape – conta como enfrentou a oposição da indústria fonográfica e promete que o site voltará "em breve".