Notebook da Dell explode em evento Depois dos celulares, o notebook explosivo. No caso, foi um micro da Dell, que causou o princípio de um incêndio durante um evento realizado na cidade de Osaka, no Japão. Um leitor do site ´The Inquirer´, identificado apenas como ´Gaston´ fotografou o acontecido e a história, limitada em seus detalhes, correu o mundo. O micro, que está em posse da Dell, será submetido a uma análise técnica em busca das causas da falha. O modelo do notebook não foi divulgado. Felizmente, ninguém ficou ferido por conta do acontecido.