Notebook promete, mas não cumpre

Finalmente está chegando ao mercado brasileiro um laptop equipado com o sistema operacional Ubuntu Linux – o melhor Linux que existe. Que boa notícia, né? Sim. Se fosse verdade... O notebook Gigabyte W566U traz o selo do Ubuntu. Mas, ao ligar a máquina, a expectativa dá lugar a uma espécie de "pegadinha". Na verdade, o sistema operacional instalado não é o Ubuntu – é um tal de OneOS, "baseado no Ubuntu". Sabe por quê? A empresa Canonical, que produz o Ubuntu, não oferece suporte técnico no Brasil. Ou seja: se um fabricante quiser vender micros equipados com o Ubuntu, terá de assumir sozinha a responsabilidade pelo suporte técnico (que, no mundo Linux, é vital). Daí a escolha pelo OneOS, um Linux nacional cujos criadores se encarregam de dar suporte ao usuário por telefone. Ainda bem. Pois, se você comprar o laptop Gigabyte equipado com sistema OneOS, realmente vai precisar de ajuda: a máquina recebida para testes veio com diversos problemas. Quer ouvir um MP3? Azar: o OneOS até inclui o software necessário, mas veio configurado de forma errada (abria um editor, e não um tocador de MP3). Ao fechar a tampa do laptop, ele não entrava em modo de espera – permanecia ativo, desperdiçando bateria. E, ao acionar o modo de economia de energia, o laptop não reduzia o brilho da tela (foi preciso fazer isso manualmente). O teclado, além de ter qualidade medíocre, veio com o layout errado – impedindo a digitação de acentos. A interface gráfica, ponto forte do Ubuntu, não é tão boa no OneOS. Além de optar pelo ambiente gráfico KDE 3.5 (bem antigo e inferior ao Gnome, que é o adotado pelo Ubuntu), os criadores do programa fizeram alguns "ajustes" malsucedidos. Na barra de tarefas, por exemplo, os itens inativos (as janelas que estão em segundo plano) ficam com seus nomes ilegíveis. O OneOS já vem com a tecnologia gráfica Compiz Fusion, que adiciona efeitos tridimensionais à área de trabalho. Infelizmente, ela não funciona direito. Ao reiniciar o laptop, o Compiz Fusion desliga sozinho. Ou seja: é preciso ativar manualmente o recurso toda vez que você ligar o micro. Inconveniente. A instalação de softwares também é problemática. O OneOS inclui o gerenciador Synaptic, que ajuda a baixar e instalar novos programas. Mas, para rodá-lo, é preciso entrar na linha de comando – esqueceram de colocar um atalho para o Synaptic no menu iniciar ou na área de trabalho. Pode? Os criadores do OneOS dizem que os problemas serão corrigidos na próxima versão do sistema, daqui a um mês. Tomara que sim. Pois ele não está bem: prejudica o usuário sem necessidade e estraga o laptop da Gigabyte. Nem se compara ao verdadeiro Ubuntu. FICHA TÉCNICA W566U GIGABYTE CPU | Core 2 de 2,2 GHz MEMÓRIA | 1 gigabyte DISCO RÍGIDO | 120 gigabytes (99 GB livres) TELA | 15,4 polegadas, 1280x800 pontos; glossy GRAVADOR | CD e DVD WEBCAM EMBUTIDA | Sim BATERIA | 126 minutos PESO | 2,7 kg AVALIAÇÃO PRÓS | Boa configuração CONTRAS | Muitos erros de fábrica; teclado ruim; placa de som com chiados; baixa qualidade do acabamento VEREDICTO | Um Linux ruinzinho num laptop idem; contra-indicado