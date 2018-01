Notebook roubado ameaça dados de 65 mil usuários da YMCA Um novo caso de roubo de informações em micros portáteis foi divulgado na semana passada. O furto pode colocar em risco as informações pessoais de 65 mil associados à YMCA, entidade conhecida no Brasil pela sigla ACM - Associação Cristã de Moços. Os dados envolvem o número de cartões de crédito dos associados e estavam em um notebook furtado em um escritório da entidade na cidade norte-americana de Providence. O micro também continha dados como nome, endereço e número do seguro social dos usuários. O roubo foi detectado no dia 24 de maio, mas só na semana passada a organização começou a alertar seus associados sobre o problema. Segundo um porta-voz da entidade, até agora não foram relatados problemas envolvendo estas informações, já que os dados estavam protegidos por uma ferramenta de criptografia, e que o mais provável é que o ladrão só estava interessado em roubar o micro portátil.