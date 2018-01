Notebooks da Lenovo terão software IP da Avaya

A provedora de soluções de comunicação Avaya e a chinesa Lenovo firmaram um acordo pelo qual irão embutir o softphone IP da primeira em notebooks da linha ThinkPad, que também terão um leitor biométrico de impressões digitais. A primeira versão desta solução está planejada ainda para 2007 e a integração entre o software de comunicação IP da Avaya e o ThinkLight (pequena luz que ilumina o teclado para facilitar o uso da máquina em ambientes escuros) da Lenovo, também está sendo anunciado como um recurso futuro, que deverá transformar a função de iluminação do teclado em um alerta visual para a checagem de correio de voz. De acordo com a pesquisa "2006 Worldwide VOIP Forecast" realizada pela Synergy Research, a telefonia IP responderá por 68% das linhas telefônicas entregues em 2007. O objetivo da Avaya e da Lenovo com esta solução é trabalhar em conjunto para ampliar a experiência de comunicação IP em notebooks ThinkPad, oferecendo aos usuários corporativos, altos níveis de segurança, usabilidade e qualidade de serviço, para o recebimento e a realização de chamadas telefônicas em seus computadores portáteis.