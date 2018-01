Notebooks e PAC devem puxar mercado de PCs em 2008, diz Abinee A continuidade do aquecimento da economia e incentivos gerados pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) devem estimular um incremento de 17 por cento no mercado de PCs do país em 2008, com destaque para os notebooks, previu nesta terça-feira a Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee). Apesar disso, o ritmo de expansão previsto, se confirmado, será o menor dos últimos anos. Para 2007, a associação espera crescimento de 23 por cento ante o ano passado, período em que as vendas saltaram 45 por cento. A expectativa do setor é de que o segmento de PCs some 11,8 milhões de unidades vendidas em 2008, ante os 10,1 milhões previstos para o fim deste ano, disse a Abinee. A associação espera que 8 milhões de desktops sejam comercializados tanto em 2007 como em 2008, mas antevê vendas de 3,8 milhões de notebooks em 2008 contra os 2,1 milhões de unidades previstas para este ano --uma expansão de 81 por cento, segundo a associação. A assessoria da Abinee afirmou que além da maior facilidade para financiar PCs, após um pacote de incentivos promovido pelo governo em 2005, os brasileiros devem comprar mais computadores no ano que vem porque o PAC ampliou para 4 mil reais as faixas de benefícios fiscais, que antes ficavam em até 3 mil reais para notebooks e 2.500 reais para desktops. Essa redução da carga tributária sobre o setor deve baratear os preços dos computadores. (Por Maurício Savarese)