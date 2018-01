Notepolice é 100% nacional Há tanto opções gratuitas como pagas para o rastreamento de notebooks. A maior diferença entre os serviços está no suporte oferecido caso o pior aconteça. Ao escolher uma solução gratuita, você terá acesso apenas ao número de IP da conexão e terá que contactar sozinho as autoridades policiais. Para ajudar a descobrir a localização real de um endereço virtual, há sites como http://whatismyipaddress.com. A má notícia é que nem todos os países – Brasil incluído – contam com informações detalhadas sobre a localização geográfica dos IPs. Nos EUA e no Canadá, a precisão chega a 100 metros, mas aqui, por enquanto, o resultado é bem mais vago. E, de todo modo, a geolocalização não dispensa a visita à polícia, a quem cabe fazer a apreensão da máquina roubada. Com o Notebook Guardian, software 100% nacional da empresa Notepolice, as suas chances de sucesso na recuperação do computador pela descoberta do número IP aumentam. "Temos bons contatos com as autoridades em todos os Estados, já que é do interesse delas também recuperar notebooks roubados", conta Alexandre Zanolla, diretor técnico da Notepolice. A instalação do programa é extremamente intuitiva, basta seguir os passos do assistente. A licença do software já usado em 1.500 laptops no País custa R$ 90 ao ano.