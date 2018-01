Notícia do afastamento de Gates não causa surpresa O anúncio de que o fundador da Microsoft, Bill Gates, está lentamente se retirando do comando diário da empresa não é novidade. Em janeiro de 2000, Bill Gates passou a direção executiva da empresa ao amigo dos tempos de universidade, Steve Ballmer. Nos últimos anos, Gates tem dedicado mais e mais tempo à sua fundação, uma organização de caridade criada com sua esposa, Melinda. Alguns críticos - e ele tem muitos - descrevem Gates como frio e calculista. Mas quando ele fala das causas apoiadas pela sua fundação, ele fala apaixonadamente. Consertar o mundo é um objetivo que ele traz perto do coração. Aids, malária, tuberculose - silenciosos assassinos em massa dos séculos 20 e 21 - estão entre as doenças que ele espera que a tecnologia de ponta possa combater. Continuidade Gates, cuja atenção a detalhes é notória, se envolveu de perto em várias das decisões da Fundação Bill e Melinda Gates envolvendo o gasto de US$ 29,1 bilhões. E é a esta paixão que Gates espera dedicar sua vida a partir de agora. O que ele chama de "rearranjar minhas prioridades". A única surpresa no anúncio de Gates é o timing. Como muitas grandes empresas, a Microsoft encontra freqüentemente dificuldades de manter segredos. Anunciar a mudança agora esvazia rumores que poderiam aparecer. O período de transição de dois anos também serve para acalmar investidores e clientes. Ray Ozzie, veterano respeitado na indústria de software, entrou na empresa no ano passado e vai substituir Gates no papel crucial de arquiteto-chefe de softwares. Trabalhando junto com Gates nos próximos dois anos, ele vai poder prometer continuidade aos clientes mais importantes da Microsoft: os compradores do setor corporativo, cuja maioria ainda vê com desconfiança os sistemas operacionais rivais como Linux, o Mac OS da Apple e softwares de produtividade como o Open Office. Craig Mundie, o homem por trás das soluções móveis de computação, assume o papel de liderar a pesquisa e a estratégia da empresa. Os preços das ações da Microsoft disseram tudo: praticamente não mudaram. Legado Como um dos fundadores da Microsoft, Bill Gates ajudou a criar as fundações do mundo digital de hoje. Os próximos dois anos devem ser suficientes para cimentar seu legado tecnológico. 2007 vai ser o ano do lançamento da versão do sistema operacional Vista para usuários domésticos. Ela vai ser mais impressionante que a atual aferta da companhia, o Windows XP, e pode ser mais agradável de usar que o OS X da Apple. As mudanças-chave, no entanto, vão ser mantidas em segredo. Se é possível acreditar nos pregadores tecnológicos da Microsoft, a arquitetura do Vista vai fazer o Windows ficar muito mais confiável e seguro. Enquanto isso, o Xbox 360, a próxima geração de consoles de videogames da Microsoft, tem o objetivo de ajudar a empresa a sair do escritório para a sala de estar. E finalmente a Microsoft está agora entrando no mercado de software-sob-demanda, com a marca Windows Live. Esta jogada de oferecer todos os tipos de software online e pelo navegador não vai apenas ajudar a companhia contra seu novo competidor, Google. Mas principalmente, estas novas ferramentas sob medida têm o objetivo de tornar a visão digital de Gates se tornar uma realidade. Este é um mundo em que o software é centrado no usuário e o seu planeta digital acompanha você onde quer que você esteja - no escritório, em casa ou na estrada. É o Santo Graal da "convergência" digital. Tropeços Em dois anos, quando Bill Gates espera passar o seu reino adiante, este mundo de convergência poderia também ser um mundo onde a Microsoft está em toda parte. Claro que há muitos desafios a superar. A Linux está lentamente saindo do seu nicho de desenvolvimento de software. O Google continua pelo menos alguns passos à frente na aposta dos "sob-demanda". E a Apple estragou os planos de Gates com seu sucesso no mundo dos tocadores de música e vídeo. Bill Gates, no entanto, argumenta que a empresa sempre teve que enfrentar novos competidores e desafios. "Não houve nenhuma fase da nossa história em que não tenha havido dúvidas sobre a Microsoft", disse ele. Nos próximos dois anos, Gates espera responder quase todas elas.