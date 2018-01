Notícia em portais dura um dia e meio Esta notícia só afetará o grande público por um prazo aproximado de 36 horas após sua publicação. Esta foi a conclusão de uma análise conduzida por pesquisadores dos EUA e da Hungria, que estudaram a dinâmica do acesso a notícias em portais na internet. Algumas conclusões da análise seguem o senso comum, como o fato do pico de acesso à notícia coincidir com um período de poucas horas após sua publicação, o que é seguido de um declínio crescente, para até um dia e meio após a matéria ter sido veiculada. De acordo com a análise, o padrão de visitação para uma notícia decai de forma previsível, por conta da natureza heterogênea dos padrões de navegação de usuários individuais. Traduzindo: como os usuários nem sempre visitam o portal quando a notícia está no ar, ou em evidência, por ser nova, eles podem perder conteúdo de seu interesse. O argumento reforçaria a necessidade de criar newsletters segmentadas por assunto, bem como canais RSS mais eficientes, que entregariam conteúdo adequado ao perfil de cada usuário, potencializando a visualização de uma notícia. Para chegar a estas conclusões, os pesquisadores analisaram o histórico de visitação de 250 mil usuários de um portal de notícias húngaro ao longo de um mês. O estudo completo pode ser adquirido ou visualizado no site científico Physical Reveiw E.