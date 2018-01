Notícias chegam por SMS Recentemente, o Estadão.com.br também criou uma ferramenta que envia notícias diariamente aos celulares dos leitores por meio das mensagens de texto (SMS). O cadastro pode ser feito no endereço www.estadao.com.br/sms/. Pelo serviço, chamado de Alerta de Notícias SMS, os leitores podem escolher qual categoria de notícias desejam receber em seu celular. São 20 opções. Além das divisões tradicionais dos cadernos do ‘Estado’, como Política, Internacional, Cidades, Economia, Vida&, Esportes e Turismo, também é possível selecionar conteúdos específicos. Alguns exemplos são as seções de Cotação do dólar, Índices da Bovespa, Futebol, Horóscopo, Celebridades, Loterias, Tempo (em nove capitais), entre outras. Conforme a opção selecionada, os leitores recebem de uma a três mensagens de texto por dia. Cada SMS contém uma notícia principal da área escolhida. O valor da mensagem é de R$ 0,10. Dentro da categoria Esportes, também há a opção de receber notícias apenas sobre o time para o qual o leitor torce. Já no serviço Gol ao Vivo, uma mensagem de texto é enviada sempre que o time fizer ou receber um gol durante uma partida. Por enquanto o serviço de alertas SMS só está disponível para os clientes das operadoras Claro e Vivo. Depois de selecionar um ou mais tipos de notícias que deseja receber, o leitor digita, em uma janela, o número de seu telefone celular.