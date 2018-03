Notificações de dengue caem 28,5% em todo o País

Os Estados em que houve crescimento de notificações são Bahia, Acre, Roraima, Amapá, Minas Gerais, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul. A maior incidência de casos é verificada em Vila Velha, Serra, Nova Venécia e Vitória, no Espírito Santo, nas cidades mineiras de Belo Horizonte e Coronel Fabriciano e em Jequié (BA), Rio Branco (AC), Boa Vista (RR) e Macapá (AP).

Até março, outras 235 pessoas contraíram febre hemorrágica de dengue. Dezesseis delas morreram. O boletim do Ministério da Saúde aponta que 72% do total de casos de febre hemorrágica foram verificados nos Estados da Bahia (30%), Espírito Santo (15,8%), Mato Grosso (11,5%), Roraima (9%) e Minas Gerais (6%). Os casos de dengue com complicação chegaram a 368, com sete mortes.