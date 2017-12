Nova câmera fotográfica é acionada por sorriso

Sorrir é a única condição que a mais nova câmera fotográfica da Sony impõe ao seu usuário. A tecnologia de "detecção facial" não permite que se tire uma foto até que a pessoa fotografada sorria. A câmera também funciona com mais de uma pessoa na foto. O fotógrafo pode escolher em quem quer focar apontando uma caneta especial diretamente no visor. O fotógrafo também pode regular a câmera para três tipos diferentes de sorrisos: do mais discreto até a gargalhada. A câmera começa a ser vendida no Japão nesta semana e custará em torno de US$ 350 (cerca de R$ 700). BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.