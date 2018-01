Nova campanha da Bic será 100% na internet A Bic resolveu adotar uma estratégia diferente ao lançar sua nova linha de isqueiros Bic Music. Toda a campanha de marketing será feita pela internet. ?Criamos um site especial para a linha e serão feitos anúncios em portais?, diz a gerente da divisão de isqueiros da Bic, Eliana Rodrigues. ?Tomamos esta decisão porque o público que queremos alcançar é jovem e antenado. Vimos que não valeria gastar esforço e dinheiro com outras mídias, pois o meio com o qual eles mais interagem é a internet.? A campanha anterior da Bic, para a série da Copa do Mundo Bic Gol, já tinha um site especial. Porém, usava também outdoors. Esta é a primeira vez que a empresa resolve investir somente em internet. A iniciativa é rara no Brasil, mas já avança em outros países. Nos EUA, a cervejaria Foster anunciou que passará a fazer apenas campanhas online. Conhecida por suas propagandas irreverentes, a empresa justificou a decisão dizendo (de maneira menos educada) que ?a TV é muito chata?. No ano passado, a Foster gastou US$ 5 milhões em anúncios na TV. Agora, lançará uma série de filmes cômicos online. O site da BIC traz uma série de inovações. A maior delas é uma mesa de mixagem virtual, onde o internauta pode escolher entre 52 trechos de músicas em seis instrumentos diferentes e mixá-los da maneira que preferir. A música resultante pode ser baixada em MP3 para o computador ou tocadores de música digital. Também pode ser usada como ringtone para celular. Tudo de graça. Também haverá uma lista de músicas exclusivas para essa campanha. Caso a pessoa queira montar um CD, o site já fornece algumas opções de capa para impressão, nos temas dos novos produtos. Concurso O site deve ficar no ar por quatro meses, a contar de hoje - o mesmo tempo em que a edição limitada estará à venda. Neste meio tempo, os internautas podem participar de uma promoção musical: após criar alguma música no site, o internauta pode enviá-la para a Bic e, ao fim da campanha, concorrerá a iPods.