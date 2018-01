Nova comunidade musical virtual entra no ar na internet

Estreou nesta segunda-feira na internet o portal MusicMakesFriends, uma grande comunidade virtual, que permite a seus usuários fazerem amigos e trocarem mensagens, além, é claro, de ouvirem muitas músicas. Os internautas têm livre acesso ao site, registram seu perfil e criam listas de reprodução de canções, compartilhando seus gostos musicais com outras pessoas, além de poderem acessar as já criadas, sob regras específicas absolutamente legais. "Se você acha que a rádio convencional é chata, e os CDs muito caros, mas quer descobrir novos ritmos e conhecer pessoas para compartilhá-los, o ´MusicMakesFriends´ combina essas e todas as outras características de sites de música e comunidades", indicam os responsáveis. Os criadores do portal são dois analistas financeiros de meios de comunicação e telecomunicações, Alexandra Fernández Ramos e Bruno Chauvat. Os usuários podem ser visitantes ou se inscreverem gratuitamente, mas também podem passar a ser membros "premium", em troca de uma cota de € 10 mensais, com o qual poderão dispor de conteúdos exclusivos. O "MusicMakesFriends" tem sua sede em Luxemburgo, e conta com uma equipe de 12 funcionários trabalhando 24 horas por dia em oito países e em quatro idiomas: francês, inglês, alemão e espanhol.