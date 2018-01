Nova Délhi é a cidade que mais busca sites sobre sexo

Nova Délhi e Chennai, no sul da Índia, são as cidades que lideram o ranking mundial de lugares nos quais os internautas buscam a palavra "sexo" na internet, embora por países o Paquistão seja o primeiro da lista, informou nesta sexta-feira a agência Ians. Em relação à palavra "sexo", Paquistão, Egito e Índia lideram a lista de consultas ao Google. Apesar de liderar o ranking, a Índia é uma "sociedade conservadora" no que se refere à sexualidade, explicou recentemente Prakash Kothari, um prestigioso sexólogo do país, no qual a pornografia é proibida. Um finlandês chegou a ser detido no país com sua parceira, uma indiana, após ser denunciado por seus vizinhos por ver filmes pornô em um elevado volume. Na semana passada, as autoridades do estado de Madhya (centro) pediram ao Governo de Nova Délhi a proibição de todos os brinquedos sexuais, para evitar "severas conseqüências na sociedade", após a polêmica gerada pela venda de preservativos com anel vibrador.