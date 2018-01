Nova edição do MS Office também é adiada para 2007 A Microsoft confirmou nesta semana que adiará o lançamento da nova versão do pacote de automação de escritório Office para 2007. A nova versão do produto, que deve incorporar recursos avançados de colaboração e integração com serviços on-line (parte da estratégia Windows Live da Microsoft, de serviços digitais pela Web) e com o Windows Vista, só chegará para os usuários finais no início de 2007 Recentemente a empresa anunciou que revisões em segurança adiariam o lançamento do Windows Vista, nova edição do sistema operacional da Microsoft, para janeiro de 2007. A empresa, no entanto, diz que deve ter uma versão corporativa pronta no último trimestre, e que deverá chegar aos clientes empresariais até o final do ano.