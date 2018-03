Nova estação São Miguel, em SP, começa a operar hoje

Circulam diariamente pela estação São Miguel cerca de 14 mil usuários, conforme informações da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Neste fim de semana, a empresa alerta para intervalos maiores entre as viagens para que seja concluída a transição da operação da antiga estação, que será fechada ao público, para a nova estrutura.

Além de plataformas cobertas, a estação São Miguel conta com elevadores, escadas rolantes, banheiros comuns e adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A nova estrutura também dispõe de displays digitais PDT - Painel de Destino dos Trens que informarão aos usuários o horário e o destino dos trens.

Na nova estrutura, salas de apoio ao usuário foram construídas, além de modernos sistemas elétricos, eletrônicos, hidráulicos e de sonorização e telefonia, de acordo com a CPTM. Além de bilheteria com vidros blindados, a estação também conta com iluminação geral e de emergência, circuito fechado de TV e equipamentos de proteção e combate a incêndio.

Outra novidade da nova estação São Miguel é o sistema de captação e reutilização de águas das chuvas que serão reaproveitadas.