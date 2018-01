Nova ferramenta do GMail permite cancelar e-mail enviado

O Google lançou nesta sexta uma nova ferramenta experimental para seu serviço de e-mail, o GMail. O "Undo Send", que está disponível somente para quem usa a ferramenta em inglês, apresenta um link que permite desfazer o envio do e-mail em até cinco segundos após o envio. Dessa maneira, o usuário pode cancelar o envio de um e-mail que acabou sendo enviado sem o anexo ou com algum erro que foi notado rapidamente.

A ferramenta faz parte da aba Labs, que fica dentro do menu de Configurações do GMail. A seção inclui extensões experimentais para o serviço, que podem ser habilitadas para qualquer usuário e são parte do grupo de ferramentas em teste dos "laboratórios" do Google. Outras extensões disponíveis permitem acessar e-mails do GMail de um PC offline e gerenciar tarefas através do webmail do Google.