Nova ferramenta do Google acirra disputa presidencial nos EUA

Depois de adaptar seu mecanismo de busca - que antes selecionavam notícias de acordo com a região, e agora seleciona matérias de acordo com as campanhas políticas - o Google abriu, no dia 17 de janeiro, um escritório de venda de publicidade em Washington DC, segundo divulgou o site The Guardian. O candidatos McCain, Mike Huckabee, Rudolph Guiliani, Mitt Romney, Hillary Clinton e Barack Obama já assinaram o contrato que os permite usar essas ferramentas inéditas disponibilizadas pelo Google. Com a nova metodologia criada pela gigante americana, as campanhas políticas dos candidatos à Presidência dos Estados Unidos aparecerão logo no início da página, lugar dedicado aos sites de maior relevância. A eleição de 2008, que decidirá o próximo ocupante da Casa Branca, será a mais cara de todas, com valor estimado em mais de US$ 1 bilhão. Espera-se que boa parte desta soma seja aplicada com campanhas online. Peter Greenberger, advogado do novo escritório do Google e um dos organizadores da eleição, disse que optar por usar os serviços da Google Inc pode ser algo vantajoso, principalmente no plano financeiro. "Americanos utilizam a internet com a mesma freqüência que assistem TV. Mas, se você quiser os eleitores de New Hampshire, você terá que 'comprar' a televisão de Boston. Mas 75% dos telespectadores de Boston estão em Massachusetts, então você perdeu 75% do investimento feito. Isso não aconteceria na internet, pois podemos direcionar as coisas." "O mais impressionante destas primárias tumultuadas é o espaço designado à criatividade. Todos estão inovando de maneiras diferentes. Isso é o que se chama progresso", acrescentou.