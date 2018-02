Nova frente fria deve provocar chuva no Sul do País

No nordeste da Bahia e no leste do Rio Grande do Norte e de Pernambuco o dia será nublado com períodos de chuva. Já no litoral do Recôncavo Baiano até o sul da Bahia ocorrerão chuvas isoladas. Em Alagoas e Sergipe o tempo ficará instável, com aberturas de sol e chuva a qualquer hora.

Ainda de acordo com a previsão, o interior da Paraíba e de Pernambuco, o norte e o sudeste da Bahia, o oeste do Espírito Santo e o extremo leste de Minas Gerais terão muitas nuvens. Áreas de instabilidade provocarão pancadas de chuva no norte do Rio Grande do Norte, do Ceará, do Piauí e do Maranhão e em grande parte do Norte do Brasil.

Há também possibilidade de pancadas de chuva no leste do Espírito Santo e a partir da tarde no centro do Amazonas. Nas demais áreas do País o sol aparecerá entre nuvens, segundo o CPTEC.