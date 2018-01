Nova geração de games aposta no politicamente correto Uma nova geração de videogames vem mostrando que, em frente à tela do computador, nem tudo é sexo e destruição, que também é possível "jogar" para encontrar soluções estáveis para os mais urgentes problemas mundiais. Conhecidos como "jogos sérios", estas variantes rompem com o estereótipo dos mundos de fantasia habitados por tipos violentos, para propor uma experiência inovadora: a de submergir, momentaneamente, o jogador nas crises do mundo real. Seus fãs são compostos por programadores de informática, ativistas, empresários e representantes de organizações como as Nações Unidas, que apostam nos jogos como ferramentas de comunicação e de mudança social. O Movimento em Favor de Jogos Sérios, como é chamado o grupo, procura colocar crianças, adolescentes e adultos na pele de pobres, imigrantes, refugiados e vítimas do terrorismo. "A geração que cresceu com Super Mario está entrando no mercado de trabalho e na política, e vê estes jogos como outra boa ferramenta para se comunicar", diz Henry Jenkins, catedrático do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MTI). Os promotores dos "videogames conscientes", muitos destes gratuitos e com um número crescente de fãs, estiveram presentes, no final de junho, no terceiro congresso "Games for Change" ("Jogos pela Mudança"), realizado em Nova York. Foi apresentada, na ocasião, a nova geração de jogos conscientes, como o "Peacemaker", que desafia os jogadores a assumirem posições nos dois lados do conflito israelense-palestino, com o objetivo de chegar a uma solução pacífica e estável para a região. Desenvolvido por estudantes da Universidade Carnegie Mellon sob o lema de "o jogo de videogame para promover a paz", "Peacemaker" pode ser baixado no site peacemakergame.com até o final do ano. Em "A Force More Powerful", jogo criado pelo International Center for Nonviolent Conflict, os ativistas podem se transformar em estrategistas de boicotes efetivos e demonstrações não violentas em prol da democracia, da paz e dos direitos humanos. De forma semelhante, "The Organizing Game" ensina ferramentas básicas a grupos de resistência para organizar comunidades, e foi utilizado efetivamente por mais de 20 organizações ativistas na Califórnia. Outro jogo que sairá ao mercado em breve, em setembro ou outubro, é "Squeezed" ("Espremido"), que transforma os jogadores em "pessoas que fazem trabalhos por um dia" e imigrantes ilegais que lidam com chefes injustos no sul dos Estados Unidos. Desenvolvido por estudantes da Universidade de Denver, no Colorado, o jogo estará disponível na rede universitária do canal de televisão "MTV" (mtvu.com). A "MTV" é, de fato, uma das pioneiras no desenvolvimento desta nova geração de videogames. Seu jogo "Darfur Is Dying" ("Darfur Está Morrendo") introduz o jogador na pele de um dos 2,5 milhões de refugiados que lutam para sobreviver na conflituosa zona de Darfur, no Sudão, e os encoraja a tomar ações na vida real. O jogo já conta com mais de 800 mil usuários desde seu lançamento, em abril, segundo sua idealizadora, Susana Ruiz, para quem "a meta é chegar a essas pessoas que não lêem necessariamente o New York Times ou assistem a um documentário sobre Darfur". Uma aproximação similar é a do jogo "Pax Prosecutor", no qual o jogador assume o papel de um enviado da ONU que procura prevenir o genocídio de Ruanda dos anos 90, e que já conta com 250 mil usuários. Mas o jogo realmente criado pela ONU é o "Food Force", no qual os usuários lutam contra relógio para salvar milhões de pessoas no mundo contra a fome. Disponível de forma gratuita no site food-force.com, o jogo já superou quatro milhões de downloads em apenas 15 meses.