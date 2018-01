Nova geração de iPods chega ao Brasil com preço menor

A Apple iniciou nesta terça-feira, 9, a venda no Brasil da nova geração dos players de mídia digital iPod. Mas o consumidor brasileiro vai ter de esperar até o final do ano para comprar a versão mais esperada do tocador, com conexão sem fio à internet e tela sensível ao toque, o iPod Touch. Imagens dos novos iPods Veja também: Brasil tem o iPod mais caro do mundo A terceira geração de iPods foi apresentada nos Estados Unidos no início de setembro. Os modelos sem a tela especial tiveram a capacidade ampliada para 80 e 160 gigabytes. O iPod Nano mudou de formato (mais quadrado), ganhou uma tela para visualização de vídeos e mais memória. O novo iPod Shuffle foi lançado em cinco cores diferentes, enquanto a linha "antiga" foi rebatizada de iPod Classic. Os preços no Brasil foram reduzidos, seguindo tendência do mundo todo. Veja a tabela de preços: - iPod Shuffle (1 GB) - R$ 369 (preço anterior: R$ 499) - iPod Nano (4 GB) - R$ 699 (preço anterior: R$ 1.099) - iPod Nano (8 GB) - R$ 859 (preço anterior: R$ 1.399) - iPod Touch (8 GB) - R$ 1.299 - iPod Touch (16 GB) - RS 1.699 - iPod Classic (80 GB) - R$ 1.099 (preço anterior: R$ 1.899) - iPod Classic (160 GB) - R$ 1.499