Nova geração de laptop de baixo custo terá preço de US$ 75

A organização sem fins lucrativos One Laptop per Child (OLPC) anunciou nesta terça-feira, 20, as características que pretende implantar na nova geração do laptop desenvolvido para uso educacional batizado de XO. Um dos objetivos é reduzir o preço do equipamento para US$ 75. A nova versão do notebook terá duas telas sensíveis ao toque, que podem ser usadas como as páginas de um livro, totalmente aberto. O teclado que antes existia na primeira versão, agora será emulado em uma das telas. "É crucial que o design do laptop XO produza uma funcionalidade que seja ao mesmo tempo altamente funcional e que produza muita diversão para as crianças", disse Yves Behar, um dos projetistas do XO, em comunicado da OLPC à imprensa. A próxima versão do XO também terá consumo de energia reduzido e aproximadamente metade do tamanho da primeira geração do aparelho, em medidas para reduzir os custos do produto. As inovações que serão implantadas no notebook, cuja nova versão estará disponível a partir de 2010, foram decididas a partir do retorno que a entidade teve de governos, educadores e das próprias crianças que já utilizam a primeira versão do XO, cujo preço-alvo inicial foi definido em US$ 100. A primeira geração do equipamento começou a ser produzida em novembro de 2007. Desde então, cerca de 600 mil unidades já estão em uso nas escolas de países como Peru, Uruguai, Mongólia, Haiti, Ruanda, México e Gana, de acordo com a OLPC. A intenção da entidade para o preço de US$ 100 da primeira versão acabou não sendo atingida e hoje o aparelho tem preço de US$ 188.