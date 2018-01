Nova geração do iPhone chega hoje às lojas de 21 países

Associated Press A esperada nova geração do iPhone, o telefone celular mais famoso da história, chegou nesta sexta-feira, 11, às lojas de 21 países, a um custo de US$ 199 em sua versão de 8 Gigabytes, a metade do preço do seu antecessor. O aparelho, que pesa pouco menos que sua versão anterior, também será vendido em uma versão de 16 GB que custará US$ 299. Milhares de pessoas passaram dias em filas nos centros da Apple onde, a partir desta sexta, será possível comprar o novo telefone, com tecnologia 3G (que duplica a velocidade de navegação na internet) e GPS incorporado. O iPhone 3G reproduz músicas de maneira similar ao iPod e tem uma câmera fotográfica de 2.0 megapixels. Além disso, possui tela widescreen de 3,5 polegadas (diagonal) com tecnologia Multi-Touch, com 480 por 320 pixels de resolução a 163 ppi e suporte para visualização de vários idiomas e caracteres simultaneamente. O reprodutor de música do aparelho suporta os formatos AAC, Protected AAC, MP3, MP3 VBR, Audible (formatos 1, 2 e 3), Apple Lossless, AIFF, e WAV. Em seu site em português, a Apple informa que o aparelho vem acompanhado de fone de ouvido estéreo com microfone integrado, cabo com conector dock para USB, adaptador de energia USB, pano para limpeza e polimento e uma ferramenta para ejetar o cartão SIM. Sua bateria tem autonomia de dez horas de conversação em uma rede 2G e de cinco horas no sistema 3G. Para a navegação na internet, a autonomia varia entre cinco e seis horas. O iPhone 3G deve começar a ser vendido no Brasil em agosto ou setembro, em razão do tempo necessário para sua homologação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Associated Press